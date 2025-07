Mariah Carey zreje ako víno: Fíha, SEXI šelma aj v 56 rokoch!

(Zdroj: SITA)

Mariah Carey si potrpí na luxus, štýl a poriadnu dávku sexepílu. A presne to predviedla aj počas svojej poslednej návštevy Hollywoodu, kde sa zúčastnila natáčania relácie Jimmy Kimmel Live. Do štúdia dorazila v ultra priliehavých šatách so zvieracím vzorom, ktoré zvýraznili jej bujné poprsie aj štíhlu siluetu. Zlatý náhrdelník a veľké slnečné okuliare jej look len podčiarkli.

Hoci má už 56 rokov, stále pôsobí ako kráľovná pódií. Fanúšikovia jej vzhľad okamžite zasypali komplimentmi. „Toto je tvoj rok kráľovná a my sme tu pre toto všetko!“ znel jeden z komentárov. „Každý deň krajšia... diva!“ písali nadšení fanúšikovia na sociálnych sieťach. Mariah tak opäť ukázala, že ikony nestarnú – len dozrievajú do ešte dokonalejšej podoby.