Mariah Carey zasiahla SMRŤ mamy a sestry: Blízky priateľ oponuje... Bola jej ukradnutá, ani NEZAVOLALA!

Rodina Mariah Carey prežíva v týchto dňoch náročné chvíle. „Moje srdce je zlomené, pretože počas víkendu zomrela moja mama. Nanešťastie, v rovnaký deň prišla o život aj moja sestra. Cítim sa požehnaná, pretože som mohla posledný týždeň stráviť s mamou predtým, než zomrela. Cením si lásku a podporu všetkých ľudí a rovnako aj rešpektovanie súkromia v týchto náročných časoch," uviedla začiatkom týždňa speváčka.

Toto jej vyjadrenie však poriadne vytočilo dlhoročného priateľa jej sestry, ošetrovateľa Davida Bakera. Kontaktoval preto denník The U.S. Sun a porozprával, ako sa hviezda správala k Alison. Vraj jej bola absolútne ukradnutá, nepokúsila sa ju ani kontaktovať, a to dokonca ani vo chvíľach, keď umierala v hospici. „Telefonát alebo ešte lepšie videohovor by pre Alison toľko znamenal. Ale nikdy k nemu nedošlo,“ prezradil Baker.

Ten stál po boku Alison až do jej smrti a posledných 9 rokov bol jedným z mála jej skutočných priateľov. Americký biológ jej bol oporou v časoch, keď si prechádzala drogovou závislosťou, bola bez domova či bojovala s vážnymi zdravotnými problémami, vrátane HIV. „Alison bola nešťastná, že s ňou jej sestra prerušila kontakt,“ pokračoval s tým, že Alison o tom často hovorila. „Premýšľala, či Mariah alebo niekto z rodiny príde aspoň na jej pohreb.“

