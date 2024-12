Vianočný koncert Mariah Carey mal nečakaný priebeh: Fanúšikovia sa pobili priamo pod pódiom!

Mariah Carey (Zdroj: SITA/AP)

Mariah Carey a jej vianočný hit All I Want For Christmas Is You patrí pre mnohých medzi neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Aj preto sa americká speváčka predstavila na viacerých vianočných koncertoch a jeden z nich sa uskutočnil v meste Baltimore.

Ten však poznačila potýčka, ktorá sa strhla tesne pred koncom. Video celého incidentu zverejnil magazín TMZ, ktorý uviedol, že podľa svedkov túto bitku spustil jeden z fanúšikov, ktorý hodil do davu nápoj. Aktéri, ktorých malo byť približne 5, si mali vymeniť niekoľko úderov a podľa slov prítomných malo dôjsť aj na škrtenie.

Celú situáciu napokon vyriešila bezpečnostná služba a na miesto nebola privolaná polícia. Carey svoj koncert bez problémov dokončila a fanúšikovia si tak mohli okrem scény ako z ringu vychutnať aj to, kvôli čomu prišli.