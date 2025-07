Nečakaná smrť známej herečky: Zomrela v dcérinom náručí... Po obrovskom utrpení

Kate Beckinsale s mamou (Zdroj: Instagram KB)

Herečka Kate Beckinsale oznámila smutnú správu – jej milovaná mama, herečka Judy Loe zomrela vo veku 78 rokov. V emotívnom príspevku na Instagrame prezradila, že naposledy vydýchla v jej náručí po obrovskom utrpení. Beckinsale sa so stratou svojej mamy vyrovnáva veľmi ťažko. „Som paralyzovaná,“ napísala.

„Jude bola kompasom môjho života, láskou môjho života, mojou najdrahšou priateľkou. Rozsiahle a obrovské srdce tejto drobnej ženy sa dotklo toľkých ľudí, ktorí ju nesmierne milovali," začala. Herečka opísala, že jej mama bola výnimočne silná a veľkorysá. „Bola statočná v mnohých smeroch, niekedy až príliš odpúšťajúca, verila v konečné dobro v ľuďoch a svet je bez nej taký temný, že je to takmer neznesiteľné. Mama, tak veľmi ťa milujem," pokračovala.

Strata mamy v nej prebudila aj bolestné spomienky na detstvo. Jej otec, známy herec Richard Beckinsale, zomrel na infarkt, keď mala len päť rokov. „Toto bol môj najväčší strach od chvíle, keď som našla svojho otca mŕtveho, keď som mala päť, a teraz je to tu,“ priznala. „Ach, moja mama… Mrzí ma to, je mi to tak ľúto. Tak veľmi ľúto," dodala.

Príčinu matkinej smrti herečka nezverejnila, no minulý rok prezradila, že jej diagnostikovali rakovinu v 4. štádiu. Len nedávno zdieľala dojemné video, na ktorom spieva svojej mame v nemocnici. Beckinsale zároveň priznala, že posledné obdobie bolo pre ňu psychicky veľmi náročné.

Judy Loe bola britská herečka, ktorá sa preslávila najmä televíznymi úlohami. Narodila sa v roku 1947 a svoju kariéru začala v muzikáli Hair na londýnskom West Ende. Bola manželkou herca Richarda Beckinsalea. Počas svojej kariéry účinkovala v desiatkach seriálov a filmov, naposledy aj v trileri Fool Me Once (2024).