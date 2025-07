BITKA na festivale v Karlovych Varoch: Známy herec FYZICKY NAPADOL fotografa... Tiekla KRV!

(Zdroj: Profimedia)

K incidentu došlo vo večerných hodinách kúsok od vyhláseného podniku, v ktorom sa tradične schádzajú všetky hviezdy festivalu a fanúšikovia. Hynek tadial prechádzal so svojou priateľkou, keď dvojicu začali fotiť fotografi. Karlove Vary sú v týchto dňoch plné novinárov a známe tváre s ich záujmom väčšinou rátajú... Český herec však zjavne o pozornosť v tej chvíli záujem nemal.

Ako informuje Extra.cz, podľa očitého svedka bol agresívny a vyvolal konflikt s jedným z fotografov. „Fotili ho, vyhliadol si prvého fotografa, začal to s ním riešiť, bol agresívny a potom mu dal hlavičku,“ popísal svedok. Čermák mal najprv fotografa konfrontovať slovne, potom doňho sotil a následne ho udrel do tváre. Svedkovia tiež tvrdia, že fotograf začal krvácať z nosa. Potom herec odišiel. No napriek tomu, že sa situácia vyhrotila a došlo aj k fyzickému útoku, polícia privolaná nebola.

(Zdroj: Tv Prima)

K situácii sa napokon pre spomínaný portál vyjadril aj samotný Čermák. „Pamätám si to veľmi dobre. Bolo to nechutné. Niekoľkokrát som ich prosil, nech nás už nefotia. Celý deň som bol všetkým fotografom k dispozícii, veľmi ochotne som so všetkými spolupracoval. Nerešpektoval moje súkromie,“ povedal svoju verziu veci známy herec.

„Vždy s každým komunikujem veľmi slušne. Pokiaľ však niekto prekročí hranice môjho súkromia, tak sa bránim. Všetko mohlo prebehnúť v úplnej pohode. Je smutné, že to dopadlo takto. Násilie je nechutné! A pokiaľ príjme pán fotograf moje ospravedlnenie, rád príjmem aj ospravedlnenie od neho,“ dodal s tým, že pokiaľ sa k nemu niekto správa ako k lovnej zvery, musí sa adekvátne brániť.

Následne sa ešte vyjadril ku skutočnosti, že fotografovi po konflikte tiekla krv. „Jasne! Ako som písal! Mrzí ma to. Pokiaľ musel byť ošetrený a je v neschopnosti, som pripravený niesť následky. Ale ako skúsený a cvičený človek som sa jeho nosu vyhol! Viem, aké nebezpečné zranenie by to mohlo byť! Z nosa nekrvácal. Je mi ľúto! A tie vaše fotky to dokazujú! Ani kvapka!“ tvrdí Čermák.