Herecká dvojica priznala KRACH manželstva: KONIEC po 10 rokoch vzťahu!

(Zdroj: GettyImages)

Český herec Hyněk Čermák, známy z filmov Gangster KA či Poslední aristrokatka a herečka Veronika Čermák Macková tvorili pár dlhých 10 rokov. Spočiatku ich vzťah bol kritizovaný, predovšetkým kvôli veľkému vekovému rozdielu, Hyněk je totiž od svojej manželky starší o celých 21 rokov. Svoju lásku si však dokázali obhájiť a napokon sa v roku 2017 aj zobrali.

Dnes je však ich láske koniec. Dvojica to oznámila prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram. „Keď sa partnerstvo pretaví do priateľstva. Keď sa dvaja ľudia zhodnú, že ich spoločná cesta sa naplnila a každý si teraz nájde tú svoju. Keď otvorenosť, úprimnosť a úcta vyhrá nad lžou, hnevom a podlosťou. Keď partneri zostanú parťákmi, ktorí tu pre seba budú, len každý na inej strane cesty. Keď sa podržia a ich vzájomné puto pretrvá... Tak je to skvelé! So všetkou úctou a láskou ideme ďalej a napriek tomu tu pre seba zostávame. V+H,“ informovali fanúšikov.