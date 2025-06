TRPKÉ slová promi páru: Skončili v BASE... Takto ich to POZNAČILO!

Todd a Jullie Chrisley (Zdroj: Instagram)

Pred tromi rokmi sme vás na Topkách informovali, že prominentná dvojica Todd Chrisley a jeho manželka Julie boli uznaní vinnými z obvinení, podľa ktorých sa mali dopustiť bankových podvodov a daňových únikov. Todd dostal 12 rokov a jeho polovička 7. Obžalovaní boli v roku 2019. V roku 2022 ich odsúdili a začiatkom roka 2023 nastúpili na výkon trestu. Spolu im hrozilo až 19 rokov väzenia. Počas celého procesu však trvali na svojej nevine.

V septembri 2023 im boli tresty skrátené a Julie neskôr oslobodili pre nedostatok dôkazov. V máji 2025 získali obaja prezidentskú milosť od Donalda Trumpa. Aktuálne prehovorili o tom, ako ich pobyt v base poznačil. V rozhovore pre ABC News opísali odlúčenie, ktoré trvalo vyše roka, a silné emócie, ktoré ho sprevádzali – najmä bolesť zo straty spoločného času, no tiež vďačnosť za slobodu, ktorú si po návrate vážia oveľa viac. Todd si spomenul na svoju prvú noc vo federálnom väzení, ktorá bola preňho nesmierne ťažká. „Bol som nahnevaný na Boha. A keď som si večer ľahol do postele a zhasli svetlá, rozplakal som sa a zaspal v slzách. Povedal som: ‚Bože, prečo to dovolíš?‘“ priznal.

Julie zasa emotívne zaspomínala na to, čo všetko počas toho času zmeškala – narodeniny, sviatky či promócie svojich detí, okamihy, ktoré sa už nikdy nevrátia. Todd k tomu dodal: „Neuvedomuješ si, čo všetko berieš ako samozrejmosť, kým o to neprídeš. Tvoja sloboda, možnosť ísť do kostola, ísť sa najesť von, ležať celý deň v posteli – keď to všetko získaš späť, je to požehnanie," opísal. Väzenský pobyt Todda zmenil. „Ak ťa to nezmení, nie si človek," uviedol. Napriek prezidentskej milosti však pár stále bojuje za očistenie svojho mena.

Todd a Julie Chrisley (Zdroj: Instagram)

„Aj keď k tejto milosti došlo, stále som bol odsúdený za niečo, čo som neurobil. Mohlo by sa to stať tebe, tebe, hocikomu z vás – a niekto v tejto miestnosti už mal v rodine človeka, ktorého postihol systém.“ A dodal: „Nemám sa za čo ospravedlňovať – ani vám, ani nikomu inému – za peniaze, ktoré som zarobil," povedal Todd otvorene. Prominentná dvojica je známa zo svojej vlastnej šou Chrisley Knows Best. Tá sa venuje rozprávkovému životu rodiny Todda Chrisleyho, ktorý je elitným realitným maklérom. Okrem jeho manželky sa v šou objavuje aj jeho 5 detí.