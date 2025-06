Totálne FAUX PAS najmladších Kardashianiek na svadbe storočia: TOTO bolo absolútne NEVHODNÉ!

Kendall a Kylie Jenner na svadbe Bezosovcov (Zdroj: Profimedia)

BENÁTKY - Svadba miliardára Jeffa Bezosa bola ostro sledovaná a rovnako tak aj hostia, ktorí sa jej zúčastnili. Na oslavách nechýbali ani ženy z rodu Kardashian-Jenner. No a tie najmladšie - Kylie (29) a Kendall (27) - si hneď spôsobili obrovské faux pas. Preboha, to čo mali na sebe?!

Keď sa povie „svadba roka“, netreba hádať – išlo o luxusnú svadbu miliardára Jeffa Bezosa, ktorá sa niesla v znamení extravagancie, celebritných mien a prepychu, aký si vie predstaviť len málokto. A hoci pozornosť mala patriť čerstvým novomanželom, oči mnohých sa upriamovali aj na slávne mená, ktoré sa veselice zúčastnili. Pozornosť pútali aj sestry z klanu Kardashian-Jenner, Kylie a Kendall.

Najmladšie z rodu si totiž spôsobili obrovské faux pas voľbou svojich outfitov. Každá spoločenská udalosť a najmä svadby majú stanovenú určitú etiketu, čo sa týka oblečenia. To by nemalo byť príliš odvážne, vulgárne, prípadne voľnočasové... No svoje pravidlá má aj farba. Hostia by sa mali vyhýbať veľkému množstvu čiernej farby, ktorá je považovaná za symbol smútku...

No a absolútne neprípustné je, keď sa pozvaná žena oblečie do svetlých šiat. A nehovoríme len o bielych, ale aj krémových, slonovinových či vo farbe šampanského. Takáto voľba je podľa etikety absolútne nevhodná, ak teda nevesta so ženíchom vyslovene nestanovia biely dress code. Biela farba je totiž počas svadobného dňa výsadou nevesty.

No zdá sa, že Kylie a Kendall sa na etiketu v prípade svadby Jeffa Bezosa a Lauren úplne vykašľali. Zatiaľ čo Kendall si na seba obliekla čierne šaty bez žiadneho výrazného farebného akcentu, jej mladšia sestra zašla ešte ďalej a zvolila svetlosivé, takmer biele šaty, ktoré ešte aj strihom pripomínali svadobné. Veď pozrite sami!

Kendall a Kylie Jenner na svadbe Bezosovcov (Zdroj: Profimedia)