TRAPAS slávnej speváčky: Na pódiu stratila TOTO... Prerušila vystúpenie!

LeAnn Rimes (Zdroj: SITA/Owen Sweeney/Invision/AP)

Speváčka LeAnn Rimes zažila počas koncertu poriadne nepríjemný moment, keď jej počas vystúpenia vypadol zubný mostík. Incident sa odohral na pódiu v meste Bow. Rimes, ktorá je známa nielen svojím spevom, ale aj dlhodobými problémami so zubami, zverejnila celý zážitok na Instagrame, kde opísala, ako počas skladby One Way Ticket mala v ústach zvláštny pocit. „Včera večer som bola na pódiu, spievala pesničku One Way Ticket, a zrazu som cítila, ako mi niečo v ústach povolilo. Ak ma sledujete, viete, že som mala veľa zubných operácií a mám vpredu mostík. No a ten mi počas pesničky vypadol," ozrejmila fanúšikom.

V šoku prerušila vystúpenie a zvolala „Počkajte!“, keď sa rýchlo presunula nabok pódia, aby si mostík mohla nasadiť späť. „Musela som sa prosto priznať všetkým, čo sa deje, lebo inak by som musela úplne odísť z pódia. A tak som po zvyšok koncertu spievala tak, že som si každých pár veršov tlačila zuby späť dovnútra," opísala. Aj napriek tomu, že bola situácia trápna, rozhodla sa pokračovať a zobrať to s humorom. „Vo svojej kariére už veľa nových vecí nezažívam, ale toto bolo prvýkrát — a dúfam, že aj posledný. Dúfam, že mi dnes v noci zuby ostanú na mieste. Uvidíme. Prvý rad, pripravte sa, že niečo môže vyletieť. Ak ich chytíte, prosím, vráťte mi ich späť," zavtipkovala.

Rimes dodala, že dúfa, že jej skúsenosť inšpiruje aj iných umelcov. „Ako som už povedala, nebolo čo robiť – buď odísť z pódia, alebo si držať zuby. Tak som to jednoducho rozbehla ďalej. Predstavenie môže pokračovať aj uprostred úplného poníženia," dodala. Speváčka už v minulosti čelila zdravotným komplikáciám počas koncertu – v roku 2014 sa jej počas vystúpenia v Oklahome vyhodila sánka. Rimes dlhodobo bojuje s vážnymi zubnými problémami. V roku 2013 podala žalobu na svojho zubára, ktorého obvinila z nesprávnej diagnózy a zlej práce s fazetami a korunkami, čo jej spôsobilo silné bolesti a chronické zápaly ďasien. O dva roky neskôr priznala, že má za sebou už 29 zubných operácií.