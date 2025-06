ODVÁŽNY outfit slávnej herečky: Na premiére dráždila v SIEŤKE!

Charlize Theron (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Charlize Theron (49) vzbudila pozornosť na premiére filmu The Old Guard 2 v Los Angeles. Na červenom koberci zažiarila v odvážnom sieťovanom outfite, ktorý okamžite upútal pohľady.

Charlize Theron, hollywoodska hviezda a jedna z najcharizmatickejších herečiek súčasnosti, sa postarala o poriadny rozruch na slávnostnej premiére očakávaného akčného filmu The Old Guard 2 v Los Angeles. Na červenom koberci doslova zažiarila – a to nielen svojím hereckým talentom, ale aj odvážnym a mimoriadne pútavým outfitom, ktorý zaujal všetkých príromných.

Herečka predviedla svoju bezchybnú postavu v čiernom sieťovanom overale, ktorý nechával len veľmi málo na predstavivosť. Pod priehľadným materiálom mala len decentné, čierne spodné prádlo. Celý styling doplnila elegantným čiernym sakom. Charlize sa na červenom koberci niesla s noblesou, sebavedomým postojom a typickou eleganciou, čo jej looku dodalo ešte väčší efekt.

Vlasy mala stiahnuté dozadu do uhladeného copu a líčenie zvolila minimalistické, no precízne – s dôrazom na dramatický pohľad, ktorý dokonale ladil s jej celkovým vzhľadom. Charlize Theron tak opäť dokázala, že nie je len talentovanou herečkou, ale aj sexi kráskou, ktorá vie zaujať a inšpirovať aj tesne pred 50-kou.

(Zdroj: Profimedia)