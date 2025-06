Pornohviezda Dolly Buster po smrti manžela (†81): Berie LIEKY na upokojenie... Pochová ho v LESE!

(Zdroj: Instagram DB/Facebook DB)

PRAHA - Najslávnejšia nemecká pornohviezda s českou krvou Dolly Buster prežíva dni plné smútku. Minulý týždeň jej totiž zomrel manžel Josef "Dino" Baumberger (†81). Plavovláska to nesie ťažko, musí brať lieky na upokojenie... A prezradila aj, ako svojho milovaného pochová. Bude to netradičné!

Pornohviezda Dolly Buster, ktorá sa do povedomia Slovákov zapísala aj konfliktom s Norou Kabrheľovou v šou Kapor na torte, prežíva obrovský smútok. Vo veku 55 rokov sa z nej totiž stala vdova - zomrel jej o 26 rokov starší manžel Josef "Dino" Baumberger. Plavovláska pre nemecký Bild priznala, že jeho smrť nesie veľmi ťažko.

(Zdroj: Instagram Dolly Buster)

„Priala by som si, aby som odišla skôr ako on,“ povedala vdova. „V ťažkej chvíli ma našťastie veľmi podporuje moja mama. Je toho na mňa veľa. Nemôžem to stále spracovať,“ pokračovala s tým, že musela vyhľadať pomoc. „Beriem lieky na upokojenie, bez nich by som to nezvládla. Len chodím do lesa, prechádzam sa a snažím sa prežiť,“ priznala.

Práve les je miesto, kde by Dino mal nájsť posledný odpočinok. Bežný hrob a pohreb totiž nechcel. „Dino aj ja sa bez problémov obídeme bez všetkých pokrytcov, ktorí sa náhle vynoria z tieňa,“ uviedla s tým, že posledná rozlúčka bude len v kruhu najbližších. „Dino si zaslúži pokoj v prírode pod stromom, ako si prial. Ani ja nechcem žiadny hrob,“ priznala.

(Zdroj: Instagram Dolly Buster)