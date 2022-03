Najprv to trpko oľutovala a teraz... Legendárna NORA MOJSEJOVÁ sa vracia do televízie!

BRATISLAVA - Nora Mojsejová, aktuálne známa ako Kabrheľová, bola pred rokmi jednou z najväčších televíznych hviezd. Svoje účinkovanie v rôznych projektoch však viackrát otvorene oľutovala a neraz sa nechala počuť, že do niečoho podobného by už nešla. Podľa všetkého si však svoj postoj rozmyslela a... Aha, kde bude hviezdiť!

Spomínate si ešte na rok 2010, kedy sa Nora objavila v šou Kapor na torte? Košičanka si vtedy nedávala servítku pred ústa a počas týždňa, keď bola súčasťou kulinárskej relácie, vzniklo mnoho konfliktov. Rovno pred kamerou nenechala suchú nitku na Dolly Buster, podala si Evu Mázikovú, no a nešetrila ani Agátu Hanychovú či Zuzanu Belohorcovú s jej manželom Vlastom Hájkom. Nečudo, že diváci šou doslova šaleli.

Galéria fotiek (5) V relácii Kapor na torte sa Nora pochytila aj s Doly Buster

Zdroj: Ján Zemiar/Facebook

Televízia JOJ vtedy trhala rekordy v sledovanosti, no a zdá sa, že na Kolibe dostali chuť na to, aby si tento niekdajší úspech zopakovali. Kabrheľová totiž má byť súčasťou Bez servítky, ktorá sa teší veľkej sledovanosti, a to práve vďaka tomu, že tvorcovia dokážu dať každý týždeň dokopy viac či menej kontroverznú partiu, z ktorej aspoň jeden člen niečím "vytŕča".

A aktuálne znova stavili na niekdajšiu televíznu hviezdu. Na to, s kým sa Nora objaví vo vysielaní, si však diváci musia ešte chvíľočku počkať. „Nora Kabrheľová nakrúcala uplynulý týždeň šou Bez servítky. Časti, v ktorých účinkuje, uvidia diváci v najbližších týždňoch,” povedala pre Topky.sk hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová.

Galéria fotiek (5) Nora Mojsejová na súde.

Zdroj: Miroslav Vacula