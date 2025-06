Najprv sa ZBAVILA otcovho priezviska a teraz... Dcéra Pitta a Jolie prekvapila ďalšou ZMENOU!

Brad Pitt (Zdroj: Profimedia/SITA)

LOS ANGELES - Nie je žiadnym tajomstvom, že deti Brada Pitta (61) a Angeliny Jolie (50) so svojim otcom príliš nevychádzajú. Dcéra Shiloh (19) sa dokonca rozhodla zbaviť sa jeho priezviska a dnes je už len Jolie. No aktuálne urobila ďalšiu zmenu... Upravila aj svoje krstné meno!

Po rozvode s Angelinou Jolie v roku 2016 a následnom právnom boji sa vzťahy medzi Bradom Pittom a jeho deťmi zmenili. Podľa správ z roku 2024 s tými dospelými nemá takmer žiadny kontakt a s tými mladšími len veľmi obmedzený. Dvojica mala spolu dokopy 6 detí - tri adoptívne: Maddoxa, Paxa a Zaharu a tri vlastné: Shiloh, Vivienne a jej dvojča Knoxa.

No hoci herec vyjadril želanie obnoviť s nimi vzťah, bude to mať zložité. Adoptívny syn Pax ho nazval desivým a bezcitným, Zahara sa vzdala jeho priezviska... No ešte predtým tento krok urobila aj jeho biologická dcéra Shiloh. V máji 2024 podala žiadosť o zmenu a odvtedy sa predstavuje ako Shiloh Nouvel Jolie. No aktuálne zaujala ďalšou zmenou.

Shiloh sa už niekoľko rokov venuje tancu a aktuálne vytvorila choreografiu pre jej dve kamarátky na podujatie v rámci uvedenia novej módnej kolekcie. No a na bulletine bola uvedená pod novým menom - už nie ako Shiloh Nouvel Jolie, ale len ako Shi Jolie.

Shiloh Jolie (Zdroj: Profimedia)