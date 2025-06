Vyliečenej herečke porodila dieťa NÁHRADNÁ MATKA: Úprimná SPOVEĎ... Cítila som sa ako OTEC!

Olivia Munn (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Olivia Munn (44) si minulý rok prešla náročným životným obdobím. Lekári jej totiž diagnostikovali rakovinu, kvôli ktorej následne podstúpila štyri operácie a ťažkú liečbu. Dnes je už, našťastie, zdravá... Na tehotenstvo si však netrúfla. Druhé dieťa si preto nechala vynosiť náhradnou matkou. A je to pre ňu zvláštny pocit - cíti sa vraj ako otec!

Olivia Munn dlho tajila, že bojuje s vážnou diagnózou. Odhalil to až minulý rok v marci, po 10 mesiacoch intenzívnej liečby. To už mala za sebou 4 operácie, vrátane obojstrannej mastektómie. „Biopsia ukázala, že mám rakovinu Luminal B v oboch prsníkoch. Luminal B je agresívna, rýchlo sa meniaca rakovina. 30 dní po biopsii som absolvovala dvojitú mastektómiu,“ odhalila vtedy herečka.

Aktuálne je už zdravotne v poriadku, no na tehotenstvo si zrejme netrúfla. Vyriešila to teda spôsobom, ktorý je medzi americkými hviezdami mimoriadne obľúbený - druhé dieťa si nechala vynosiť náhradnou matkou. Dnes má tak doma okrem syna Malcolma, aj ročnú dcéru Méi. O svojej skúsenosti s náhradnou matkou aktuálne otvorene prehovorila. Ona sama sa vraj necítila ako matka, ktorej sa narodí dieťa, ale ako otec.

„Ľudia často hovoria: "Otcovia si často nevytvoria vzťah s bábätkom, kým ho nevidia na vlastné oči,“ uviedla herečka pre magazín People. „Otcovia dieťa nenosia. Ja som nosila Malcolma, takže som od úplného začiatku cítila, že vo mne rastie nový život. Moje telo sa menilo, menila sa moja energia, vlasy, všetko - ten pocit bol neustále veľmi skutočný,“ pokračovala Olivia. Pri Méi to však bolo iné.

„Prvýkrát som si uvedomila: "Aha, takto sa asi cíti budúci otec." Bolo to ako: "Počkať, ona naozaj prichádza." Cítila som sa ako muž, ktorý čaká na narodenie svojho dieťaťa.“ priznala Munn. Napriek tomu celé tehotenstvo vnímala, a to najmä vďaka náhradnej matke. „Bola so mnou v neustálom kontakte, posielala mi videá, písala mi,“ dodala Munn, ktorá sa za manžela Johna Mulenaya vydala len minulý rok v júli, po 3 rokoch vzťahu.