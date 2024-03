Smutné ODHALENIE slávnej herečky (43): Bojuje s RAKOVINOU... Podstúpila už 4 operácie!

Olivia Munn (Zdroj: Instagram O.M./SITA)

Slávna herečka Olivia Munn prišla s veľmi smutným priznaním. Svojím takmer 3 miliónom sledovateľov na sociálnej sieti Instagram oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka. Zákernú chorobu jej diagnostikovali ešte minulý rok a za posledných 10 mesiacov podstúpila už 4 operácie, vrátane obojstrannej mastektómie.

Zaujímavosťou je, že ťažká diagnóza prišla len dva mesiace po tom, čo si dávala robiť genetické testy, ktoré vyšli negatívne. „Vo februári 2023 som v snahe byť proaktívnejšia ohľadom svojho zdravia absolvovala genetický test, ktorý vám skontroluje 90 rakovinových génov. U všetkých som mala negatívny výsledok, vrátane BRCA (najznámejší gén rakoviny prsníka)“ informovala Olivia.

Olivia Munn (Zdroj: SITA)

Negatívne výsledky mala aj jej sestra Sara, navyše ešte tú istú zimu herečka podstúpila aj mamografiu, ktorá bola tiež v poriadku. „O dva mesiace neskôr mi diagnostikovali rakovinu prsníka,“ šokovala Olivia. „Za posledných 10 mesiacov som absolvovala 4 operácie, toľko dní strávených v posteli nemôžem ani spočítať, naučila som sa viac o rakovine, liečbe rakoviny a hormónoch, ako som si kedy dokázala predstaviť,“ pokračovala Munn.

Aj na jej vlastné prekvapenie plakala kvôli svojmu osudu len dvakrát. Myslí si, že na to ešte nemala čas, navyše sa rozhodla že sa bude vyhýbať emóciám, ktoré by narúšali jej schopnosť zachovať si čistú hlavu. Na to, aby s touto informáciou vyšla von, vraj potrebovala nejaký čas, aby to dokázala spracovať. Vraj má stále tendenciu na verejnosti na sebe nedávať nič poznať.

„Diagnózu a obavy, uzdravenie a lieky proti bolesti a papierové plášte som si nechávala v súkromí,“ pokračovala. Zaujímavosťou tiež je, ako na rakovinu prišla - podozrenie neexistovalo žiadne, no jej pôrodník jej na základe rodinnej anamnézy a faktu, že prvé dieťa mala po 30-ke vypočítal percentuálnu možnosť, že dostane rakovinu. Vyšla na 37%, a preto sa rozhodla veci začať riešiť.

Olivia Munn s partnerom Johnom Mulaneyom na Oscaroch (Zdroj: SITA)

„Kvôli tomuto skóre ma poslali na magnetickú rezonanciu, ktorá viedla k ultrazvuku a potom k biopsii. Biopsia ukázala, že mám rakovinu Luminal B v oboch prsníkoch. Luminal B je agresívna, rýchlo sa meniaca rakovina. 30 dní po biopsii som absolvovala dvojitú mastektómiu. Jeden deň som sa cítila úplne v pohode a na druhý deň som sa zobudila na nemocničnom lôžku po 10-hodinovej operácii,“ šokovala Munn.

Herečka sa cez víkend zúčastnila odovzdávania Oscarov a pri pohľade na ňu by nikto netipoval, čím si aktuálne prechádza. „Mám šťastie. Chytili sme to s dostatočným predstihom, takže boli možnosti. To isté chcem pre každú ženu, ktorá tomu možno jedného dňa bude musieť čeliť,“ dodala tmavovláska a vyzvala svoje sledovateľky, aby si tiež nechali vypočítať svoje skóre rizika rakoviny prsníka.