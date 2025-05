Víťazstvo Barana v Let's Dance: Zvažoval ODCHOD, čakal VÝHRU Porubjakovej... a dnes je tanečný KRÁĽ!

Kráľom a kráľovnou tanečného parketu 10. jubilejného ročníka Let's Dance sa stali Kristián Baran a Dominika Rošková. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Herec Kristián Baran prežil v Let’s Dance neuveriteľnú jazdu. Počas troch mesiacov si prešiel fyzickým aj psychickým dnom, zvažoval odchod, bojoval so sebou samým, no napriek všetkému napokon spolu s Dominikou Roškovou vystúpil na tanečný vrchol.

V napätom finále porazili favoritku celej série Zuzanu Porubjakovú, ktorú považovala za víťazku nielen verejnosť, ale aj samotní finalisti. „Sú to veľmi zmiešané pocity, pretože som mal pocit, že sme všetci vedeli. Je veľmi šokantné, čo sa teraz deje,“ povedal Kristián len pár minút po tom, čo zaznelo jeho meno ako víťaza. Ešte aj v tej chvíli bol zjavne vyvedený z miery a ťažko hľadal slová. Po boku Dominiky Roškovej však žiaril a prijímal potlesk publika so skromnosťou.

„Bolo to asi v polovici šou, kedy som mal toho veľa a začal som mať pocit, že vlastne nič nedáva zmysel. Taká tanečná depresia," priznal Kristián. V krízovom momente ho podržala partnerka Dominika i rozhovory s Jankom Ďurovčíkom. Práve vďaka tejto podpore dokázal nájsť nový impulz a pokračovať ďalej.





Záver šou však priniesol najväčšie prekvapenie. Všetky oči sa upierali na Zuzanu Porubjakovú a Jaroslava Ihringa. Ich technika, výraz a výkon boli neprehliadnuteľné. O to prekvapujúcejší bol verdikt, keď titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu získala dvojica Baran – Rošková. Porubjaková s Ihringom skončili na druhom mieste, bronz si odniesli Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh.

Dominika Rošková aj po víťazstve zostala pokorná a nádherné slová adresovala práve Porubjakovej. „Od začiatku bolo jasné, že Zuzka má tak vysokú tanečnú kvalitu. Ja mám voči nej aj ako tanečnica obrovský rešpekt. A ja som jej to aj priala, pretože ako človek je úžasná. Mala som možnosť ju spoznať vďaka tejto šou. Minulý týždeň mi nádherne pomohla zvládnuť stres. Čiže to, že sme vyhrali, je aj vďaka Zuzke.“

Aký bol zásadný míľnik v spoločnej tanečnej ceste Kristiána Barana a Dominiky Roškovej a ktorý moment si budú pamätať navždy?





