Prasklo TAJOMSTVO Freddieho Mercuryho (†45): Má UTAJOVANÚ DCÉRU... Splodil ju s kamarátovou ženou!

Freddie Mercury (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN - Spevák Freddie Mercury z britskej kapely Queen mal utajenú dcéru, ktorú splodil v 29 rokoch s manželkou svojho známeho. V novej biografii o spevákovi s názvom Love, Freddie (S láskou, Freddie) to tvrdí žena, ktorá ako dôkaz poskytla denníky svojho údajného otca. Napísal to dnes web denníka The Guardian. Žena pracujúca ako lekárka si pred verejnosťou želá zostať utajená.

Dielo autorky Lesley-Ann Jonesovej, ktoré vyjde 5. septembra, predstavuje novú osobu v Mercuryho živote. Je ňou 48-ročná žena známa iba ako B., ktorá pracuje v Európe ako lekárka. Jonesovej sa zverila, že je dcérou frontmana svetoznámej rockovej kapely, ktorý ju počal náhodou počas románika s manželkou jeho blízkeho priateľa v roku 1976.

"Freddie Mercury bol a je môj otec. Boli sme si blízki a mali sme sa radi od chvíle, čo som sa narodila a po celých 15 posledných rokov jeho života. Okolnosti môjho narodenia sa môžu zdať nezvyčajné, nikdy to však neubralo na jeho odhodlaní ma milovať a starať sa o mňa ako o vzácny majetok,“ napísala žena, ktorá si želá zostať v anonymite.

Prečo sa B. rozhodla o záležitosti hovoriť až teraz? "Po viac ako troch desaťročiach klamstiev, špekulácií a prekrúcania je čas nechať Freddieho prehovoriť. Odhaliť sa vo svojom strednom veku je len a len moje rozhodnutie, v žiadnom prípade som k tomu nebola donútená,“ uviedla.

Údajná Mercuryho dcéra sa s Jonesovou podelila o obsah 17 podrobných denníkov, ktoré si spevák začal písať 20. júna 1976, keď sa prvýkrát dozvedel o tehotenstve. V nich tiež píše o svojom detstve na Zanzibare, odkiaľ pochádza, dochádzaní do školy v Indii a následnom živote v Londýne. Posledný záznam pochádza z konca júla 1991, štyri mesiace pred jeho smrťou.

Freddie Mercury (Zdroj: Queen Productions)

"Nikto by si to takto všetko nemohol vymyslieť. Prečo by so mnou pracovala tri a pol roka a nikdy nič nechcela?“ vyjadrila sa pár mesiacov pred vydaním svojej knihy Jonesová.

Freddie Mercury, vlastným menom Farookh Bulsara, sa narodil 5. septembra 1946 na ostrove Zanzibar pri východoafrickom pobreží. Vďaka otcovi, ktorý pracoval pre britskú vládu, sa dostal do internátnej školy v Indii, kde mu kamaráti začali hovoriť Freddie. Rodina sa neskôr presťahovala do Anglicka, kde si budúci spevák zmenil priezvisko na Mercury. V roku 1987 sa Mercury dozvedel, že je HIV pozitívny a kapela už koncertne nevystupovala.

Spevák zomrel 24. novembra 1991 na zápal pľúc, ktorý vyvolala choroba AIDS. Britská rocková hudobná skupina Queen v zložení Mercury, Brian May, Roger Taylor a Mike Grose prvýkrát vystúpila 27. júna 1970 v anglickom meste Truro. Začiatkom roku 1971 Groseho vystriedal John Deacon a skupina tak bola kompletná. Jej debutový album nazvaný jednoducho Queen vyšiel o dva roky neskôr. Medzi najznámejšie hity zoskupenia patria napríklad Bohemian Rapsody (1975), We Are The Champions (1977) alebo I Want to Break Free (1984).

Freddie Mercury (Zdroj: Queen Productions)