Najväčšie tajomstvo Freddieho Mercuryho: Priznal ho a zomrel!

Freddie Mercury (Zdroj: Queen Productions)

LONDÝN - Myšlienky fanúšikov skupiny Queen na celom svete budú dnes patriť nezabudnuteľnému lídrovi tejto kapely Freddiemu Mercurymu. Na hudobnej scéne chýba už takmer 33 rokov, dnes by oslávil 78. narodeniny.

Spevák, skladateľ a hudobník Freddie Mercury, vlastným menom Farrokh Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 na ostrove Zanzibar. Napriek perzskému menu a miestu narodenia boli obaja Freddieho rodičia občianstvom Briti, otec bol navyše aj britský diplomat. Do trinástich rokov navštevoval Freddie internátnu školu v indickom meste Bombaj. V roku 1959 sa rodina presťahovala do Anglicka. Po ukončení strednej školy začal študovať umenie na univerzite v Ealingu. V tom čase tam študoval aj Pete Townshend známy zo skupiny Who či Ron Wood, ktorý hrá v Rolling Stones. Freddie absolvoval fakultu umenia a dizajnu. Začal komponovať prvé piesne, účinkoval ako spevák v amatérskej skupine Sour Milk Sea a neskôr vo formácii Wreckage. Priezvisko Mercury si dal podľa mytologického posla bohov.

(Zdroj: ARTE France)

povedal o svojej voľbe. Prvé vystúpenia absolvovali vo vysokoškolských kluboch. Oficiálne ako Queen vystúpili prvýkrát 19. februára 1971 v londýnskej hale Hornsey Town. V júli 1973 vydali prvý album s názvom Queen a získali zaň prvú zlatú platňu. Mesiac nato vyrazili na prvé britské turné ako predkapela vtedy populárnych Mott The Hoople. Publikum ich prijalo výborne a v marci 1974 odštartovali prvé vlastné britské turné. mesiac nato už koncertovali v Spojených štátoch. Brian May však dostal žltačku a museli sa predčasne vrátiť domov., ktorý vyšiel 21. novembra 1975. Nahrávali ho tri mesiace striedavo v šiestich štúdiách, 12 skladieb na ňom je dielom všetkých členov skupiny. Na singli vyšla skladba Bohemian Rhapsody, singel aj album viedli hitparády a Queen za obe získala platinové platne. V londýnskom Hyde Parku odohrali 18. septembra 1976 koncert s voľným vstupom, prišlo 150-tisíc fanúšikov a Queen prekonali rekord, ktorý do tej doby držala skupina Rolling Stones.

(Zdroj: SITA)

Také nadšené publikum ešte nezažili a na ďalších koncertoch roztopili aj chladných Japoncov. Na margo spolupráce členov skupiny Freddie Mercury vyhlásil:V júni 1986 vydali úspešný album Kind Of Magic. Nasledovala európska koncertná šnúra, v rámci ktorej vystúpili 27. júla 1986 na Népstadione v Budapešti. Záznam koncertu dokumentuje film Queen In Budapest. Na koncerte hrali aj maďarskú ľudovú pieseň Tavaszi szél, vizet árasszt a 80-tisíc domácich fanúšikov na štadióne prijalo s ováciami Mercuryho spev v maďarčine.

(Zdroj: SITA/AP)

v máji 1987 sa do hitparády dostala jeho verzia skladby Great Pretender, ktorú prevzal od americkej vokálnej skupiny Platters. V roku 1981 si Freddie Mercury kúpil v Londýne v štvrti Kensington 28-izbové sídlo za 500-tisíc libier.Vo svojom vysnenom dome na následky zápalu pľúc 24. novembra 1991 zomrel. Mal len 45 rokov. Osudným sa mu evidentne stal vírus HIV, ktorý znižuje imunitu a komplikuje pridružené choroby. Svoje súkromie si spevák vždy strážil, a tak sa spočiatku o jeho chorobe iba špekulovalo. Potom sa však Freddie rozhodol prehovoriť. 23. novembra 1991 poskytol vyhlásenie o tom, že bojuje s AIDS. O deň neskôr zomrel.

Vyhlásenie Freddieho Mercuryho:

"Po neustálych špekuláciách tlače v priebehu posledných dvoch týždňov potvrdzujem, že som mal pozitívny test na vírus HIV a trpím chorobou AIDS. Až doteraz som považoval za správne túto informáciu nezverejňovať, aby som chránil súkromie ľudí v mojom okolí. Teraz však nadišiel čas, aby sa moji priatelia a fanúšikovia dozvedeli pravdu. Dúfam, že sa teraz všetci pripoja ku mne, mojim lekárom a ľuďom, ktorí na celom svete bojujú proti tejto strašnej chorobe. Moje súkromie pre mňa vždy bolo veľmi dôležité a som známy tým, že som poskytoval veľmi málo rozhovorov. Prosím teda o pochopenie, že tento prístup sa nebude meniť."

(Zdroj: Queen Productions)