Frontman (65) slávnej kapely odhalil VÁŽNU DIAGNÓZU: Má za sebou už 2 OPERÁCIE MOZGU!

(Zdroj: pixabay.com)

OSLO - Fanúšikovia legendárnej nórskej skupiny A-ha, ktorá má na svojom konte megahit Take on Me, prežívajú strach o frontmana Mortena Harketa. Kapela oznámila, že bojuje s Parkinsonom. Absolvoval už dve operácie mozgu!

Informácia sa objavila na oficiálnej webstránke kapely. „Poznáte ho ako charizmatického frontmana A-ha, výnimočne obdareného speváka, neochotného popového idola, sólového umelca, otca piatich detí a starého otca - ale v posledných rokoch aj ako človeka, ktorý bojuje s vlastným telom. Ttoto nie je správa, ktorú by chcel niekto zverejňovať, ale je to tak: Morten ma Parkinsonovu chorobu,“ píše sa v správe.

Morten Harket (Zdroj: Profimedia)

Herket doposiaľ o svojej chorobe hovoril len so svojimi blízkymi. Jeho priznanie pred verejnosťou sprevádzali obavy z dôsledkov a stresu. „Priznať si diagnózu pre mňa nebol problém. To, čo ma brzdilo, bola potreba pokoja a ticha na prácu. Snažím sa čo najlepšie zabrániť tomu, aby sa celý môj systém zrútil. Je to ťažká rovnováha medzi liekmi a vedľajšími účinkami,“ uviedol. Choroba spôsobuje trasenie, spomalenie pohybov, stuhnutie svalov, ale aj depresiu či úzkosť.

Spevák užíva lieky a podstúpil už dve operácie mozgu - takzvanú hlbokú mozgovú stimuláciu, kedy mu do mozgu implantovali elektródy. Prvý zákrok podstúpil v júni 2023 a druhý v decembri 2024. „Problémy s hlasom sú jedným zd ôvodom, prčo je moja kreatívna budúcnosť nejasná. V dobré dni nevidno takmer žiadne fyzické príznaky, ale vyžažuje si to neustálu snahu: správne lieky, nastavenie stimulácie, spánok, hladinu cukru v krvi a mentálne nastavenie,“ pokračoval.

Na otázku, či dokáže ešte spievať, odpovedal: „Naozaj neviem. Nechce sa mi spievať - a to je pre mňa signál. Som otvorených rôznym možnostiam, ale nečakám, že opäť dosiahnem plnú technickú kontrolu. Otázkou je, či budem schopný vyjadriť niečo hlasom. Zatiaľ to neprichádza do úvahy. Ale možno neskôr...“