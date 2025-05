Slávny spevák prišiel o poriadny balík peňazí: KURIÓZNYM spôsobom... Kliatba?!

(Zdroj: pixabay.com)

Raper Drake si opäť vyslúžil pozornosť, tentoraz kvôli nevydarenej športovej stávke. Na víťazstvo tímu Toronto Maple Leafs v rozhodujúcom zápase proti Florida Panthers údajne vsadil 1 milión dolárovv tvrdí web themirror.com. Zápas však skončil zdrvujúcou prehrou 1:6. V príspevku na Instagrame jemne naznačil, koho za svoje nešťastie viní – „Bieberova kliatba…", napísal. Justin Bieber spolu s manželkou Hailey sledovali duel priamo z hľadiska v torontskej Scotiabank Arene. A hoci išlo o domáci zápas, tímu sa nepodarilo uspieť – čo v kombinácii s Bieberovou prítomnosťou podľa Drakea len posilnilo známu poveru o športovej kliatbe.

„Drakeova kliatba“ je medzi fanúšikmi už roky populárnou témou – tvrdí sa, že keď spevák niekomu verejne drží palce alebo uzavrie stávku, dotyčný prehrá. Drake sa k nej tentoraz opäť vyjadril, a to vo videu zdieľanom na svojom profile, kde rozprával pre známu stávkovú platformu. „Keby som mohol ísť na ihrisko a vyhrať to za všetky vaše obľúbené tímy, urobil by som to. Ale nie, tá Drakeova kliatba je pre mňa skôr vtip,“ zasmial sa. Zároveň pripomenul, že nie vždy to končí prehrou – keď totiž Raptors v roku 2019 získali titul, bol jedným z ich najväčších podporovateľov.

„Raptors vyhrali šampionát, takže mi už nikto nemôže hovoriť o žiadnej kliatbe. Ak by existovala Drakeova kliatba, Kawhi Leonard by nikdy netrafil ten kľúčový kôš a nikdy by sme neporazili Warriors. Žiadna kliatba neexistuje, ale je to zábavné,“ dodal. S pokorou však uznal aj vlastné slabosti: „Som nedokonalý tipér. Nebudem to popierať. Nie je to moja silná stránka. Ale dobre, nech si ľudia hovoria, čo chcú.“

„Ak veríte v Drakeovu kliatbu, určite sa v budúcnosti ešte objavia momenty, ktoré vám potvrdia vaše teórie. Z nejakého dôvodu mi tikety proste nevychádzajú. Ale raz príde parlay, ktorý bude šialený!“ Napriek prehre zachoval pokoj aj Justin Bieber, ktorý na sociálnych sieťach vyjadril podporu svojmu tímu. „Nepamätám si, že by v mojom živote existovalo obdobie, keď som nebol posadnutý Leafs. Tento rok sme sa dostali ďalej než za posledné roky, a to ma teší. Viem byť trpezlivý, pretože verím, že práve tento tím to jedného dňa dokáže,“ napísal spevák na Instagrame.