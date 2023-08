Fanúšička hodila po spevákovi podprsenku: Je z nej HVIEZDA a... Zmenilo jej to život!

Drake (Zdroj: SITA)

Veronica Correia sa stala behom pár dní doslova internetovou senzáciou. Po tom, ako hodila svoju podprsenku po slávnom hudobníkovi, ju totiž kontaktoval prestížny pánsky magazín Playboy so zaujímavou pracovnou ponukou.

O 21-ročnú Američanku sa okrem toho začali zaujímať aj viaceré médiá a takisto dostala pozvánku na rozhovor do podcastov, ako je napríklad Club Ambition. V ňom napríklad prezradila, ako prebieha jej spolupráca so spomínaným Playboyom.

„Všetko je pre mňa stále nové. Jediné, čo robia, je to, že zverejňujú určitý obsah. Kto by však bol zvedavý, nie je to žiadna nahota. Stále sa učím kde sú hranice. Viete, ako byť úspešná tak, aby ma to nezničilo," povedala Correia.

Okrem toho povedala aj to, že ju po tom, ako sa stala slávnou, kontaktoval samotný Drake. Chcel jej dať pár rád, ako sa s touto situáciou vyrovnať. „Len mi povedal, aby som žila môj úžasný život a mám sa vykašľať na negatívne komentáre ľudí, ktorí by mi to aj tak nikdy nepovedali priamo do očí," doplnila Correia.