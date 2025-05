Spomínate si na matku Chandlera z Priateľov? Slávnu herečku by ste dnes NESPOZNALI!

(Zdroj: National Broadcasting Company (NBC))

LOS ANGELES - Herečka Morgan Fairchild, známa najmä ako Chandlerova mama zo seriálu Priatelia, sa za roky výrazne zmenila. Na verejnosti by ste ju dnes len ťažko spoznali.

Seriál Priatelia je legendárny americký sitkom, ktorý sledoval každodenný život šiestich priateľov v New Yorku a stal sa fenoménom 90. rokov. Jednou z vedľajších, no nezabudnuteľných postáv bola aj Chandlerova mama – extravagantná autorka románov Nora Tyler Bing, ktorú stvárnila herečka Morgan Fairchild. Dnes by ste ju však na ulici zrejme nespoznali. Roky ubehli a herečka, ktorá v minulosti zaujala nielen svojím šarmom, ale aj výrazným prejavom, sa zmenila na nepoznanie.

(Zdroj: National Broadcasting Company (NBC))

Rodáčka z Dallasu sa objavila v uliciach Los Angeles v čiernych nohaviciach a tričku s farebnou potlačou, keď si zrejme vyšla na krátky nákup. Vo februári oslávila 75. narodeniny, no napriek veku zostáva pracovne aktívna. Morgan bola vydatá len raz – za hudobníka Jacka Calmeseho, no ich manželstvo vydržalo len šesť rokov. Neskôr prežila dlhý vzťah s producentom Markom Seilerom, ktorý zomrel v roku 2023.

(Zdroj: Profimedia)