Legendárna herečka HVIEZDI aj po 90-ke: Staručká babička? Ale kdeže... Pozrite, aká ŠUPA!

KALIFORNIA - Na verejnosti sa objavuje len výnimočne, no pri príležitosti svojich 94. narodenín urobila výnimku. Slávna americká herečka Barbara Eden, hviezda legendárneho sitcomu Zázračná Jeannie zavítala do salónu krásy v kalifornskom Sherman Oaks. A pozrite, vyzerá úžasne!
Barbara Eden zažila svoju najväčšiu slávu pred viac než polstoročím. Po boku Larryho Hagmana, ktorého diváci poznajú ako J.R. Ewinga zo seriálu Dallas, zažiarila v nezabudnuteľnom projekte Zázračná Jeannie. Seriál o astronautovi, ktorý náhodou objaví starodávneho džina, sa v USA stal absolútnym kultom a dodnes má obrovskú fanúšikovskú základňu.
A Barbaru, ktorá sa predstavila v úlohe krásnej Jeannie, okamžite vystrelil medzi hviezdy televíznych obrazoviek. Okrem toho účinkovala vo westerne Žiarivá hviezda po boku Elvisa Presleyho či neskôr v poslednej sérii seriálu Dallas. Herečka bola ikonou svojich rokov... A ženský pôvab si pestuje aj po 90-ke.
V deň svojich 94. narodenín ju paparazzi nafotili pri odchode zo salónu krásy. S perfektne upravenými vlasmi, retro slnečnými okuliarmi a červeno-bielym outfitom pôsobila mladistvo a očarujúco. Rodáčka z Tucsonu v Arizone tak jasne ukázala, že ani vo vysokom veku sa netreba vzdať starostlivosti o svoj vzhľad – a že šarm môže žena vyžarovať v každom období života.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%