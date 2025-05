Ďalší KONFLIKT na koncerte Beyoncé: Fanúšikovia sa POBILI rovno pod pódiom... Ona spievala ďalej!

Beyonce (Zdroj: SITA)

CHICAGO - Koncerty speváčky Beyoncé sú plné vášne... A to nielen zo strany hlavnej hviezdy programu. Emócie vládnu aj v hľadisku. Už počas prvého koncertu v rámci turné "Cowboy Carter" došlo ku konfliktu medzi fanúšikmi... No a je to tu opäť. Tentokrát sa pobili rovno pod pódiom. A speváčka spievala ďalej!