Slovák je na Eurovízii na roztrhanie: FLIRTOVAL s ním nemecký moderátor... VIDEO baví internet!

Adam Pavlovčin (Zdroj: Ján Zemiar)

BAZILEJ - V utorok vo švajčiarskej Bazileji odštartoval 69. ročník obľúbenej súťaže Eurovision Song Contest. Slovensko tam zastúpenie síce nemá, no slovenský spevák reprezentuje Česko. A je tam doslova na roztrhanie. Aktuálne internet obleteli zábery, ako s ním počas rozhovoru flirtuje nemecký moderátor. Pozrite sa na to!

Slovensko sa tento rok Eurovízie nezúčastnilo, no svoje zastúpenie na súťaži má aj tak. Slovenský spevák Adam Pavlovčin alias Adonxs tam totiž s piesňou Kiss Kiss Goodbye reprezentuje Českú republiku. A je horúcim kandidátom na víťazstvo. Svedčia o tom reakcie zástupcov zo zahraničia. No je evidentné, že Slovák nezaujal len spevom...

Aktuálne internetom obletelo video, ktoré sa veľmi rýchlo stalo virálnym. Zachytáva rozhovor Adama Pavlovčina, ktorého spovedal nemecku novinár. A okato s ním flirtoval. Záznam z rozhovoru dokonca zdieľal aj oficiálny účet nemeckého profilu Eurovízie na Instagrame a TikToku, aj s popisom: "See you on Grindr". Pričom Gringr je zoznamovacia platforma pre LGBTI+ ľudí.

Video je však aktuálne už vymazané. Česká televízia Óčko ho však ešte predtým stihla repostnúť. A tak si aj diváci v Česku a na Slovensku môžu ich rozhovor vypočuť. Moderátor sa najprv pýtal na Pavlovčinovu výšku a keď zistil, že sú na tom podobne, zahlásil: „Takže sme match!“ Ďalej sa pýtal, či má Adam počas súťaže čas na rande, na čo spevák so smiechom odpovedal, že je rád, ak sa môže 6 hodín vyspať.

Či sa moderátorovi Adam skutočne páčil alebo sa ho takýmito otázkami snažil vykoľajiť, nevedno... Jedno je však isté, slovenský spevák to ustál výborne. Veď pozrite!