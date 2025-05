Šokujúci KONIEC po 12 rokoch manželstva: Prominentný pár vraj mieri k ROZVODU!

Justin Timberlake, Jessica Biel (Zdroj: SITA)

O tom, že vzťah Justina Timberlakea a Jessicy Biel prechádza krízou, sa hovorí už nejaký čas. Už minulý rok sa vraj od seba odlúčili a Vianoce vraj trávili každý inde. Následne si vraj dali pauzu, no aktuálne to vyzerá tak, že ich 12-ročné manželstvo má namierené k rozvodu. No a zdroj pre web Radar Online prehovoril, že negatívny vývoj situácie zasiahol najmä Justina.

Nielen, že mu vrásky na čele robí jeho turné, ale teraz sa mu rúca aj vzťah. „Justinova bolesť je hmatateľná, keď sa potýka s drtivou ťarchou ich odlúčenia, ktoré má byť zatiaľ len na skúšku. Zatiaľ čo on smúti nad oneskorením predaja vstupeniek s ostrými recenziami kritikov na svoje turné, Jessica žije spokojný život, obklopená svojimi hviezdnými kolegami, a užíva si vzrušenie z nového hereckého projektu,“ povedal webu.

„Zdá sa, že ich novo nabyté šťastie len prehĺbilo priepasť medzi nimi a Justin sa cíti izolovanejší než kedy inokedy. Zasvätenci si šuškajú, že je najvyšší čas, aby sa vážne porozprávali o svojej budúcnosti,“ dodal. Vzťah dvojice prešiel veľkou krízou už v roku 2019, kedy bol Timberlake odfotený, ako sa zbližuje s kolegyňou Alishou Wainwright. Ďalšiu ranu ich manželstvu nasadilo aj jeho zatknutie v roku 2024, kvôli jazde pod vplyvom alkoholu.