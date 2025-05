Slávny miliardár ŠOKUJE: Po 24 rokoch manželstva so ženou... Priznal, že je GAY!

Barry Diller (Zdroj: Profimedia)

Urobil tak v eseji pre New York Magazine s názvom Pravda o nás po všetkých tých rokoch, ktorá predchádza vydaniu jeho pamätí „Who Knew“ (Kto by to bol povedal). „Aj keď v mojom živote bolo dosť mužov, bola len jedna žena – a do môjho života vstúpila, až keď som mal 33 rokov,“ opísal miliardár svoju manželku Diane. Barry ďalej uviedol: „Nikdy som nespochybňoval, že moja sexualita má základnú moc nad mojím životom (bál som sa len reakcie ostatných).“

Diller, ktorý bol počas života ženatý len s Diane, pripustil, že ich vzťah mohol byť pre mnohých nejasný a vyvolávať dohady. Naznačil, že jeho blízki si boli vedomí jeho príťažlivosti k mužom. „Vzťah, ktorý začal ľahostajnosťou a potom vybuchol do romantiky, ktorá pre nás bola prirodzená ako dýchanie, prekvapil nás aj všetkých ostatných. Je to skutočný zázrak môjho života,“ napísal o ich manželstve, ktoré nazval jedinečnou láskou. „Jednoducho to bola explózia vášne, ktorá pretrvala roky," dodal.

V eseji otvorene uviedol: „Áno, páčili sa mi aj muži, no nikdy to nebolo v rozpore s mojou láskou k Diane. Nedokážem to vysvetliť sebe, ani ostatným.“ Dnes po jeho priznaní nie je jasné, aký majú medzi sebou vzťah. Zatiaľ však nie sú známe žiadne informácie o rozvode. Ich vzťah bol roky ako na horskej dráhe – rozišli sa v roku 1981, znovu sa dali dokopy o 10 rokov neskôr a sobáš nasledoval v roku 2001. Spoločné deti nemajú. Diane má z predchádzajúceho manželstva dve dospelé deti.