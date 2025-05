ŠOKUJÚCE informácie o vzťahu hviezdnej speváčky: Známy futbalista ju vraj dlhodobo TÝRAL!

(Zdroj: pixabay.com)

Speváčka Keisha Buchanan zo skupiny Sugababes bola podľa obžaloby dlhodobo týraná svojim bývalým partnerom, futbalistom Taiwom Leom Atienom. Podľa výpovede na súde mal Atieno medzi rokmi 2015 až 2018 Keishu fyzicky napadnúť viackrát, kontrolovať jej financie, jedálniček a osobnú slobodu. „Poškodená musela žiadať o peniaze vždy, keď ich potrebovala,” uviedol prokurátor Edward Kalber počas štvrtkového pojednávania na súde Willesden Magistrates’ Court.

Dodal, že speváčka nemohla otvárať vlastnú poštu, pozerať televíziu, sprchovať sa podľa potreby ani chodiť do posilňovne mimo určených časov. Jeden z útokov mal byť natoľko závažný, že spôsobená bolesť v dolnej časti chrbta ju prinútila vyhľadať fyzioterapiu. Ďalšie incidenty sa mali odohrať v spálni a obývačke, kde ju údajne škrtil, udieral do ramena a do chrbta. Prokurátor ďalej uviedol, že obžalovaný sa rozčuľoval, keď poškodená nosila červený rúž. Urážal ju, nazýval ju lacnou a tvrdil, že vyzerá ako prostitútka.

Podľa prokuratúry tieto útoky viedli aj k problémom s príjmom potravy. Aj po rozchode mal Atieno pokračovať v obťažovaní – posielal jej e-maily, žiadal 25 000 libier a porušil súdny zákaz kontaktu. Momentálne sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe a pred súdom vyhlásil, že je nevinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby.