TOTO nikto nečakal: Benny Blanco vraj PODVIEDOL Selenu Gomez... S jej asistentkou!

Benny Blanco a Selena Gomez (Zdroj: SITA)

Informácia sa začala šíriť na sociálnej sieti TikTok. Istý Harry Daniels vraj ešte koncom marca Bennyho zahliadol v reštaurácii so Seleninou asistentkou Theresou Marie Mingus. Ďalšie video zas tvrdí, že dvojicu niekto videl vchádzať do hotela a následne do apartmánu rezervovaného na falošné meno "Ben T".

Zamestnanec navyše podľa klebiet uviedol, že ju Benny nazval "bejby" a z izby odišla až okolo piatej ráno. Ďalšie informácie zas hovoria o tom, že dvojicu niekto videl spolu v klube San Vincente Bungalows, kde vraj sedeli veľmi blízko seba a malo dôjsť aj k hádke medzi Selenou a Bennym po tom, čo vraj u neho v aute našla Theresinu náušnicu.

Či sú však tieto informácie založené na pravde alebo si ich niekto vymyslel len pre sledovanosť na TikToku, nie je známe. Mnohí stále veria, že stretnutia Bennyho s Theresou mohli súvisieť s plánovaním prekvapenia pre Selenu. Pár bol totiž ešte donedávna vnímaný ako dokonalý, producentovi sa pripisovali tie najlepšie vlastnosti, aké partner môže mať a z ich slov bola cítiť láska.

Nechajme sa prekvapiť, či sa klebety potvrdia alebo sa naopak ukážu ako klamlivé.

