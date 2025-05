Pikantný TRAPAS slávnej Hiltonky: Vietor spravil fúúú a... AHA na ten ZADOK!

Nicky Hilton Rothschild (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Menej výrazná zo sestier Hiltonových, Nicky (41), na seba tentokrát strhla všetku pozornosť! Fotografi ju nafotili na ceste na večierok Moda Operanti Pre-Met Gala v New Yorku. Luxusné šaty sa jej však okamžite postarali o pikantný trapas. Stačilo, aby zafúkal jemný vietor a... Aha na ten zadok!

Meno Hilton je vo svete veľmi dobre známe. A to nielen kvôli sieti hotelov... O spopularizovanie mena sa pred rokmi postarala aj divoká dedička impéria Paris Hilton. V spoločnosti sa často objavovala aj so svojou sestrou Nicky, no tá bola vždy skôr v tieni svojej staršej sestry. Paris si totiž užívala, keď sa o ňu média zaujímali.

No tentokrát však všetka pozornosť spadla na Nicky. Cestou na večierok, ktorý sa konal pred dnešným Met Gala, okamžite upútala prítomných fotografov - vietor v kombinácii s voľnou sukňou, ktorú mala od luxusnej značky Versace, totiž predpovedala pikantné odhalenie. A tak sa aj stalo. Ups, pozrite, čo skrýva pod sukňou!

(Zdroj: Profimedia)