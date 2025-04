Slávny spevák ODMIETOL účasť na pápežovom pohrebe: Uff, nad DÔVODOM budete krútiť hlavou!

(Zdroj: Profimedia/SITA)

Smútok po smrti pápeža Františka zaplavil doslova celý svet. Aj Slovensko v deň pohrebu - teda dnes od 8:00 do 18:00 - vyhlásilo na území našej krajiny štátny smútok. Do Vatikánu prišli politické, ale aj šoubiznisové osobnosti z celého sveta. Za Slovensko sa s pápežom prišli rozlúčiť prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Okrem nich prišli napríklad britský princ William, prezident USA Donald Trump s manželkkou, jeho predchodca Joe Biden, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či francúzsky prezident Emmanuel Macron. Môcť sa rozlúčiť s hlavou katolíckej cirkvy je obrovská pocta. No našli sa aj takí, ktorí svoju účasť na pietnom akte odmietli. A niektorí na to mali skutočne bizarný dôvod.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Takým je napríklad slávny taliansky spevák Albano Carrisi. Uznávaný spevák, ktorý má na svojom konte medzinárodné hity ako "Felicita", "Ci Sara" či "Sempre sempre", mal s pápežom veľmi blízky vzťah. V minulosti sa napríklad vyjadril, že: „Ak mám zomrieť, tak radšej pred ním.“ O to šokujúcejšie bolo, že sa rozhodol na pohreb neprísť. A dôvod?

„Viem, že by som neurobil krok bez toho, aby ma niekto nežiadal o podpis alebo selfie. A na takejto slávnostnej a bolestnej udalosti by ma to veľmi mrzelo,“ šokoval svojimi slovami v rozhovore pre Corriere della Sera. Dodal tiež, že svojou prítomnosťou nechce odvrátiť pozornosť od samotnej rozlúčky. No a to mnohým doslova odrovnalo. „Prajem si mať aspoň desatinu jeho sebavedomia,“ vyjadrovali sa komentujúci a zhodli sa, že z úcty k pápežovi by bolo lepšie mlčať, ako sa hrať na hlavného hrdinu.

Albano Carrisi (Zdroj: Profimedia)