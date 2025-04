Blanár z Vatikánu: Na odkaz pápeža Františka by sme mali nadviazať a pokračovať v ňom

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na odkaz pápeža Františka by sme mali nadviazať a pokračovať v ňom ďalej. V rámci cirkvi dokázal otvoriť mnoho odvážnych vecí, témy, ktoré boli tabuizované. A je potrebné, aby cirkev na to reflektovala. Skonštatoval to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim sa v sobotu zúčastnil na pohrebe pápeža vo Vatikáne.