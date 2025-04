Ľudia by mali po vzore pápeža viac myslieť na dialóg ako na boj, uviedol Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ľudia by mali po vzore pápeža Františka viac myslieť na dialóg ako na boj, pretože je spôsobom, ako možno prežiť najzložitejšie dejinné udalosti. „Bez neho nemáme šancu,“ na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti so sobotným pohrebom Svätého Otca.