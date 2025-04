Známej herečke (37) sa splnil obrovský sen: Po prvýkrát sa stala matkou!

(Zdroj: pixabay.com)

Rachel Shenton sa počas svojej kariéry preslávila vo viacerých počinoch, ako sú napríklad seriál All Creatures Great and Small alebo film A Very British Christmas. Šťastie však prežíva aj v súkromí, kde už dlhšiu dobu tvorí pár so svojím manželom Chrisom Overtonom.

Dvojica aktuálne zažíva zrejme najkrajšie obdobie v ich vzťahu. Známa herečka sa totiž na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pochválila tým, že sa stala matkou a k tomu pridala aj rozkošnú fotku svojho syna.

„9.4. 2025 sa môj sen stal realitou. Vitaj na tomto svete Orson Wilde Overton. Naše srdcia sú tvoje. Najväčšia vďaka patrí úžasným pôrodným asistentkám a doktorom. Orson sa narodil skôr, než sa plánovalo. V nemocnici sme tak museli zostať dlhšie a nemohli sme sme si želať lepšiu starostlivosť a podporu," napísala Shenton.