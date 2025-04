Chlapca zo Šiesteho zmyslu ZATKLI na svahu: Hrubé nadávky POLICAJTOVI a DROGY!

(Zdroj: Gravitas Ventures)

KALIFORNIA - Haley Joel Osment (37) sa do povedomia verejnosti dostal už ako malý chlapec. Zahral si vo filmoch ako Forrest Gump či Šiesty zmysel, no herecky aktívny je dodnes. Aktuálne má však na svojom konte poriadny problém. Zatkli ho na svahu... Bol opitý, nadával policajtovi a mal pri sebe drogy!

Ako informuje TMZ, incident sa stal v kalifornskom lyžiarskom stredisku Mammonth Mountain. Portálu sa podarilo získať záznam z policajnej kamery, no a tie odhaľujú celý priebeh zásahu. Herec bol zjavne pod vplyvom, no a potužený alkoholom a zrejme aj niečim iným, nadával policajtovi do "zasra*ých nacistov" či sa hanlivo vyjadroval na adresu židov.

Video tiež zachytáva, ako policajti tvrdia, že u Haleyho našli kokaín, ktorý bol ukrytý v 20 dolárovej bankovke. Ďalej vidieť, ako ho berú a zaznamenávajú ako dôkaz. Haley bol nakoniec obvinený z dvoch priestupkov - prechodávania kokaínu a výtržníctva pod vplyvom alkoholu na verejnosti. Lyžiarska hliadka poznamenala, že herec nezvládol svoj stav v opitosti.

Portál herca v tejto súvislosti oslovil. Najprv sa vyjadrovať nechcel, no po tom, čo si pozrel záznam, vyjadril sa dodatočne. A začal si sypať popol na hlavu. „Som absolútne zdesený svojím správaním. Keby som vedel, že som v agónii použil tento hanebný jazyk, vyjadril by som sa skôr. Posledných pár mesiacov strát a vysídlenia ma dostalo na veľmi nízke emocionálne miesto,“ vyjadril sa Haley.

Narážal na stratu domova, o ktorý prišiel pri januárových požiaroch v Los Angeles. „Ale to nie je ospravedlnenie pre použitie tohto nechutného slova. Z hĺbky srdca sa ospravedlňujem úplne všetkým, ktorých sa to dotklo. Z mojich úst vyšiel nezmyselný odpad - sklamal som židovskú komunitu a to ma ničí. Nežiadam nikoho o odpustenie, ale sľubujem, že odčiním svoju hroznú chybu,“ dodal.

(Zdroj: SITA)