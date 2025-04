Rozvod slávneho páru sa zmenil na otvorenú vojnu: Dvojicu rozhádala bitka o rozprávkový majetok!

Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Množstvo fanúšikov zostalo počas minulého roka šokovaných správami o rozvode slávneho hereckého páru Isla Fisher (49) a Sacha Baron Cohen (53). Celý proces však ešte nie je na konci a podľa najnovších správ to vyzerá tak, že si dvojica nevie prísť kvôli rozdeleniu ich majetku na meno.

Hviezdny pár približne pred rokom vyrazil svojim fanúšikom dych, keď oznámil, že po 13-tich rokoch manželstva je medzi nimi definitívny koniec. Spočiatku sa však zdalo, že medzi nimi panuje pomerne pokojná atmosféra.

Tieto domnienky však vyvrátil zdroj z okolia spomínanej dvojice, podľa ktorého to medzi nimi doslova vrie. Veľkým problémom je totiž rozdelenie ich spoločného majetku, ktorý by mal mať hodnotu približne 120 miliónov.

„Verejnosti predviedli šou, aby to vyzeralo, že sú v pohode. Toto je však dávno preč. Nikto sa už na nič nehrá, je to vojna," povedal zdroj pre The Sun. Ako napokon súd rozhodne je nateraz otázne, avšak vzťahy medzi hviezdnymi hercami sú podľa týchto správ na bode mrazu.

Sacha Baron Cohen a Isla Fisher (Zdroj: SITA)