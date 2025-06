Definitívny KONIEC po 13 rokoch: Po VOJNE kvôli majetku... Hviezdnu dvojicu oficiálne ROZVIEDLI!

(Zdroj: GettyImages)

Minuý rok v apríili dvojica zverejnila informáciu, ktorá mnohých šokovala. „Po dlhom tenisovom zápase, ktorý trval vyše 20 rokov, konečne dávame dole naše rakety. V roku 2023 sme spoločne požiadali o ukončenie nášho manželstva,“ uviedla dvojica, ktorá si svoje áno povedala v roku 2010.

A hoci sa spočiatku zdalo, že ukončenie ich vzťahu prebieha v pokoji, napokon sa ukázalo, že tomu tak celkom nie je. Pred dvomi mesiacmi zdroj odhalil, že to medzi nimi doslova vrie. Veľkým problémom bolo rozdelenie ich spoločného majetku, ktorý by mal mať hodnotu približne 120 miliónov. „Verejnosti predviedli šou, aby to vyzeralo, že sú v pohode. Toto je však dávno preč. Nikto sa už na nič nehrá, je to vojna,“ uviedol zdroj.

Sacha Baron Cohen, Isla Fisher, (Zdroj: SITA)

No a tak, ako dvojica odhalila podanie žiadosti o rozvod, tak oznámili aj fakt, že sú už oficiálne rozvedení. „Náš rozvod bol teraz ukončený. Sme hrdí na všetko, čo sme spolu dosiahli a pokračujeme v našej veľkej úcte jeden k druhému. Zostávame priateľmi a sme oddaní spoločnému rodičovstvu našich úžasných detí,“ uviedla herečka v príbeh na sociálnej sieti Instagram.

Sacha a Isla sa prvýkrát stretli v roku 2001 na večierku v austrálskom Sydney. Po troch rokoch vzťahu sa v roku 2004 zasnúbili a v roku 2007 sa im narodilo prvé dieťa. Dokopy ich majú tri - 18-ročnú Olive, 14-ročnú Elulu a 10-ročného syna Montgomeryho. Svoje áno si pár povedal v roku 2010 na židovskej ceremónii.

(Zdroj: Instagram IF)