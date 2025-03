Známy herec prehovoril o hororovom detstve: Čelil šikane a opísal násilné správanie jeho otca!

Bronson Pinchot (Zdroj: SITA)

Bronson Pinchot sa vďaka svojmu hereckému talentu objavil vo viacerých úspešných počinoch. Tým najznámejším je však seriál Perfect Strangers, kde si zahral jednu z hlavných úloh. Jeho detstvo však nebolo ani zďaleka také dobré, ako jeho kariéra a mohol za to hlavne jeho otec.

O jeho násilnom správaní prehovoril aj v najnovšom rozhovore pre magazín Page Six. „Bol veľmi násilný. Nikdy mi nedal ani trocha rodičovskej lásky alebo čohokoľvek, čo by s tým súviselo. A to sa bavíme o chvíľach, kedy mal dobrú náladu. Keď bol nahnevaný, tak sme museli pred ním utekať, volať na neho policajtov, aby ho zastavili," uviedol herec.

„Nikdy som ho nepoznal inak, než ako človeka, ktorý bil moju mamu, rozbíjal okná, kopal do vianočných darčekov a ubližoval ľuďom," doplnil Pinchot. O nič lepšie to však pre neho nebolo ani v škole, kde musel čeliť šikane za to, že mal nadváhu a pochádzal z chudobnej rodiny.

„Všetci vrátane učiteľov mi hovorili, že som tučné prasa, že mám deravé oblečenie. Vtedy to bol úplne iný svet, kde všetci mohli povedať, že nie ste ako oni a preto nie ste vítaný. Dialo sa to neustále," povedal umelec.