Kolaps na pohrebe princa Josefa Zímu! Ladislav Frej musel utiecť a šokujúce priznanie Simonovej

Josef Zíma (†92) zomrel 6. marca, s pohrebom sa však kvôli neprítomnosti členov rodiny čakalo do 21. marca. S legendárnym princom Radovanom z rozprávky Princezná so zlatou hviezdou sa prišlo rozlúčiť takmer dvesto kolegov a fanúšikov. Bol medzi nimi aj herec Ladislav Frej (83), ktorý sa však iba poklonil a po prvej skladbe opustil smútočnú sieň krematória. Nasadol do auta a odišiel.

„Pro mě to byl vždycky chlap a zemřel jako chlap!“ stihol povedať Blesku pred obradom. Jediným jeho prianím bolo: „Pepo, zostaň,“ citoval ho Super.cz. Zlomili ho silné emócie, jeho nevoľnosť však zrejme spôsobil aj vydýchaný vzduch v preplnenom krematóriu. Herec cestou k autu ťažko dýchal a nebol jediný. Len pár minút predtým sa k zemi krátko po začiatku obradu zosunul aj ďalší zo smútočných hostí.

Kým Zímova dlhoročná kamarátka Pavlína Filipovská (83) na obrade chýbala, lebo by bol pre ňu veľmi bolestný, Yvetta Simonová (96) sa na pohreb dostavila a svojím povestným čiernym humorom povedala:citoval speváčku Blesk.cz

Za Hudební divadlo v Karíně na pohrebe prehovoril operetný spevák a režisér Miro Grisa (77). „Pokiaľ by sme si z Pepíčkova života mali niečo odniesť, tak je to práve jeho láska k životu. Nespomínajme naňho so smútkom, ale s úsmevom a vďačnosťou,“ vyzval prítomných.