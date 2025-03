Kanye West rozpútal VOJNU s ex Kardashian: Ich DCÉRU (11) zaplietol s obvineným Diddym... Kim ZÚRI!

(Zdroj: TASR/SITA/Profimedia)

Kanye West v včera na sociálnej sieti X zverejnil novú pieseň s názvom "Lonely Roads Still Go To Sunshine", na ktorej spolupracoval s obvineným P. Diddym, jeho synom Christianom "King" Combsom a svojou dcérou North. Hneď v úvode skladby počuť hlas, ktorý je zjavne Diddyho.

Hovorí, že si váži, ako sa Kanye stará o jeho deti a pomáha im, pretože v posledných mesiacoch to nikto iný nerobil. Na to West odpovedá, že ho Diddy vychoval, hoci sa ani nepoznali... A hlas na druhej strane hovorí, že cíti veľkú lásku. Na to dcéra Kanyeho Westa a Kim Kardashian rapuje „Keď ma vidíš žiariť, vtedy vidíš svetlo,“ a ďalšie vety. Napokon počuť aj Diddyho syna Christiana a speváčku Jasmine Williams.

LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (new Yeezy artist from Chicago)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz — YEFANATICS (@yefanatics) March 15, 2025

Skladba však takmer nevyšla. Keď sa totiž o nej dopočula Kim, začala robiť obrovský bengál. Ako informuje portál TMZ.com, poslala právne dokumenty so žiadosťou o prerušenie a ukončenie jej vydania. Prebehlo dokonca mimoriadne stretnutie s mediátorom a sudcom, no Kanye sa ho nezúčastnil. No a zdá sa, že vydanie piesne zrušiť nemieni.

Kim si vraj nepraje, aby sa North podielala na excesoch svojho otca. Ten v poslednom období vyrába jeden škandál za druhým. Len nedávno o sebe tvrdil, že je nacista a začal predávať košele s hákovými krížmi, aktuálne navyše prechádza rozchodom s manželkou Biancou... No a pieseň s P. Diddym, ktorý sa spája s obrovskými nechutnosťami, boli pre Kim poslednou kvapkou.

Kanye West zverejnil aj údajnú konverzáciu medzi ním a svojou ex. Kim, ako majiteľka ochrannej známky mena ich dcéry, sa zjavne snažila uplatniť svoje právo a zabrániť, aby bolo meno ich dcéry spájané s piesňou, v ktorej sa uvádza aj Diddy. Na to však West odpovedá: „Uprav to alebo pôjdeme do vojny. A ani jeden z nás sa nezotaví z toho verejného prepadu. Budeš ma musieť zabiť.“ Zdá sa teda, že Ye ustúpiť nemieni.

(Zdroj: X/Kanye West)