Ďalšie NECHUTNÉ OBVINENIA P. Diddyho: Chlapca ZDROGOVAL a nútil k ORÁLNEMU SEXU... Mal iba 10 rokov!

Diddy (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Raper Sean Combs (54) alias P. Diddy má na krku toľko obvinení, že sa z tejto kauzy len tak ľahko nedostane. Aktuálne sa ozval raper, ktorého hviezda zavolala do hotelovej izby. Tam ho zdrogoval a... Nútil k orálnemu sexu. V tom čase mal pritom iba 10 rokov!

Kauza okolo P. Diddyho neutícha. Práve naopak, prihlasujú sa ďalšie obete, ktoré hviezdu obviňujú z veľkých nechutností. Ako informuje magazín People, ozval sa raper, ktorý sa s hviezdou stretol v roku 2005. Namiesto veľkej hudobnej kariéry však odišiel s obrovskou traumou. Diddy ho totiž zdrogoval a následne znásilnil.

Žaloba bola podaná na Najvyššom súde okresu New York, no identita podávateľa zostáva utajená. Nádejného hudobníka mali v tom čase zaviesť na konkurz k Diddymu jeho rodičia. Raper sa s ním vraj chcel stretnúť na hotelovej izbe, kde mu chlapec pustil niekoľko svojich rapových skladieb. Diddy ho vraj pochválil a povedal mu, že by z neho mohol urobiť hviezdu.

Ďalej sa vraj opýtal, ako veľmi by to chcel. Vtedy 10-ročný chlapec povedal, že by pre to urobil čokoľvek. Ďalej opisuje, že mu niekto dal sódu, v ktorej boli zrejme drogy ako extáza alebo GHB a nútil ho k orálnemu sexu. Mal sa mu tiež vyhrážať, že ak to niekomu povie, ublíži jeho rodičom. Chlapec tiež opísal, že stratil vedomie a keď sa prebudil, mal rozopnuté nohavice a bolel ho análny otvor.

Obeť tiež dodala, že rodičom o tom, čo sa dialo v hotelovej izbe povedal, no tí sa báli vec nahlásiť z možných následkov.

P. Diddy (Zdroj: SITA)