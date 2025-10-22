Dcéra Kim Kardashian opäť POBÚRILA vzhľadom: Má iba 12 a... Tetovania a piercing na tvári!

LOS ANGELES - Dcéra svetoznámej hviezdy Kim Kardashian, North West (12), opäť šokuje internet! Na sociálnych sieťach sa objavili nové videá, v ktorých sa dievčatko predvádza s tetovaniami na tvári a piercingami.
North, ktorú má Kim so svojím bývalým manželom Kanyem Westom, ukázala svoj odvážny štýl v niekoľkých videách na TikToku. Na tvári mala hviezdu pod pravým okom a svoje meno napísané na ľavom líci. K tomu pridala modré vlasy zapletené do vrkočov, čierny šperk na zuboch, falošný piercing v nose a farebné kontaktné šošovky.
Dcéra Kim Kardashian: Ona že má IBA 12 rokov? FOTO Tipovali by ste jej o 10 viac!
Jej outfit tvorilo voľné čierne tričko, dlhé šortky, masívne tenisky a niekoľko strieborných reťazí. V popise videa napísala: „Falošné piercingy a falošné tetovania navždy!“ North sa spolu s kamarátkami ukázala aj v súkromnom lietadle a pochválila sa zábermi zo zákulisia koncertu. Komentáre pod všetkými videami však boli vypnuté – pravdepodobne kvôli vlne kritiky, ktorá sa na 12-ročnú hviezdičku často valí.
Kanye West rozpútal VOJNU s ex Kardashian: Ich DCÉRU (11) zaplietol s obvineným Diddym... Kim ZÚRI!
Nie je to prvýkrát, čo ľudia spochybňujú, či Kim dovolí svojej dcére až príliš veľa. Len nedávno ju fanúšikovia skritizovali za to, že North dovolila nosiť korzet, minisukňu a platformové topánky počas rodinnej dovolenky v Ríme. V nedávnom rozhovore pre podcast Call Me Daddy Kim Kardashian (45) priznala, že niekedy urobí chybu, no zároveň stojí za svojou dcérou a jej tvorivým duchom.
„Je to ťažké, pretože všetky deti nosia tie isté veci,“ vysvetlila. „Ale keď to skúsi moja dcéra, poviem si – dobre, toto už nikdy neoblečieme. Bohužiaľ, spravili sme tú chybu pred celým svetom.“ Zároveň však dodala, že North je veľmi dobré a milé dievča. „Poslúcha ma, ale v niektorých veciach si poviem – ak chce modré vlasy, tak nech. Robí ju to šťastnou a ja jej nechcem brať kreativitu,“ priznala Kim. Na záver dodala, že vychováva štyri deti prakticky sama a robí všetko, čo môže. Kim má s Kanyem Westom dcéry North (12), Chicago (7) a synov Sainta (9) a Psalma (6).
