Obrovská bolesť hviezdneho hudobníka: Prišiel o svoju milovanú mamu (†53)... Jeho slová lámu srdce!

Americký hudobník patrí medzi najslávnejších raperov súčasnosti a jeho najväčšie hity majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí. Momentálne však na svoju kariéru vôbec nemyslí, pretože prežíva obrovský smútok.

Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž Tyga uviedol, že 18. januára prišiel o svoju milovanú mamu Pasionaye Nicole Nguyen, ktorá zomrela vo veku 53 rokov. K niekoľkým záberom pripojil aj emotívny odkaz, ktorým dojal mnohých fanúšikov.

„Snažil som sa pochopiť a spracovať, prečo nám Boh berie tých najdôležitejších a najkrajších ľudí. Viem však, že na to nikdy nedostanem odpoveď, ktorá by zaplnila prázdno, ktoré teraz cítim v srdci. Neviem si predstaviť život bez teba po mojom boku. Bola si tá najlepšie osoba v mojom živote, vždy si vedela spraviť veci lepšími, aj keď som bol na dne. Vymenil by som všetko, aby som mohol byť znova s tebou. Veľmi ťa ľúbim a neviem sa dočkať, kedy budeme opäť spolu. Čoskoro sa vidíme a drž mi tam hore miesto hneď vedľa teba," napísal hudobník.