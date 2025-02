Snúbenec Seleny Gomez ukázal, čo jej dal na Valentína: NECHUTNÉ, zhodujú sa fanúšikovia!

Benny Blanco a Selena Gomez (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Piatok patril všetkým zaľúbeným - bol totiž sviatok svätého Valentína. Oslavovali ho aj čerství snúbenci Selena Gomez (32) a Benny Blanco. No a práve producent sa na sociálnych sieťach pochválil prekvapením, ktoré pre svoju milovanú prichystal. Od fanúšikov sa však uznania nedočkal... Je to vraj NECHUTNÉ!

Hoci je Selena Gomez vo vzťahu s novým partnerom zjavne šťastná, mnohí jej fanúšikovia kučeravému producentovi nevedia prísť na chuť. A tak hoci sa o speváčke vždy vyjadruje s nehou, svoju lásku dáva verejne najavo a správa sa ako gentleman, niektorým ľuďom sa skrátka nezavďačí a vždy si nájdu dôvod, prečo ho skritizovať.

Najnovšie sa hudobník pochválil prekvapením, ktoré pre svoju snúbenicu prichystal na Valentína. O Selene je známe, že si na kvety príliš nepotrpí, naopak nachos miluje. A tak sa rozhodol, že jej namiesto z lupeňov ruží, vyrobí nápis Milujem ťa z nachosiek. "Lupene" chipsov ju potom nasmerovali k vani, ktorá bola plná syrovej omáčky.

No zatiaľ čo Selena bola zrejme z prekvapenia nadšená, od fanúšikov sa naňho opäť zvalila lavína kritiky. Podľa nich je to skrátka nechutné. „Toto je nechutné,“ napísal jeden z nich a pridal sa ďalší. „Také plytvanie. Je to fakt nechutné. A ešte v kúpeľni zo všetkých tých miest.“ Ďalší mu odporúčil nabudúce naplniť záchod. Čo na to hovoríte vy?