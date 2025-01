Šokujúce VIDEO Seleny Gomez: Zúfalá ronila krokodílie SLZY... Príspevok po chvíli ZMAZALA!

Selena Gomez (Zdroj: Instagram SG)

V pondelok večer Selena Gomez na sociálnej sieti Instagram nahrala takzvaný príbeh, v ktorom zúfalo plakala. Do videa vpísala: "Je mi to ľúto" a pridala vlajku Mexika. Cez obrovský plač ledva rozprávala... „Je mi to ľúto. Všetci moji ľudia sú napadnutí, deti. Nerozumiem. Mrzí ma to, chcel aby som niečo urobiť, ale nemôžem. Neviem, čo mám robiť. Skúsim všetko, sľubujem,“ povedala vo videu.

Šokujúce VIDEO Seleny Gomez: Cez ZÚFALÝ PLAČ ledva rozprávala... Príspevok po chvíli ZMAZALA! (Zdroj: Instagram SG)

Po približne polhodine nahrávku vymazala a pridala už iba čiernu fotku, na ktorej bol krátky nápis: „Zjavne nie je v poriadku prejavovať empatiu ľuďom,“ napísala. Speváčku zrejme zavalili vlnou kritiky Trumpovi podporovatelia. Práve jeho posledné rozhodnutia totiž Selenu tak rozrušili. Donald Trump totiž hneď po nástupe do funkcie 47. prezidenta USA urobil viacero radikálnych rozhodnutí.

(Zdroj: Instagram SG)

USA kvôli nemu odstúpilo od klimatickej dohody, rozhodol o vystúpení z WHO a začal robiť poriadky s prisťahovalcami. A nevyhýba sa ani násilným deportáciám Mexičanov. A práve to Selenu tak zasiahlo... Ona sama totiž pochádza z mexicko-americkej rodiny, jej otec Ricardo Joel Gomez je Mexičan.