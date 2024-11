Selena Gomez BAVILA ľudí na verejnosti: To VÁŽNE vyšla do ulíc v TOMTO?!

Selena Gomez (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Takto ju nepoznáte! Selena Gomez (32) sa ukázala na verejnosti v outfite, ktorý pobavil nejedného človeka. To naozaj vyšla do ulíc v tomto?!

Selena Gomez vie ako na seba upútať pozornosť. Či už je to krásou, lichotivými outfitmi alebo aktuálnym módnym výstrelkom. Paparazzi ju totiž zachytili v Los Angeles cestou na koncert speváckej kolegyne Sabriny Carpenter. Na vystúpenie vzala svoju 11-ročnú sestru Gracie, čím dokázala, že je skvelou staršou sestrou. 25-ročná americká hviezda mala posledný koncert v LA, ktorý sa konal v Kia Forum ako súčasť jej turné Short n' Sweet.

No a hnedovláska zvolila do spoločnosti naozaj nezvyčajný outfit. Selena vynikala v dave svojím ružovým overalom so zajačími ušami a papučami. Mnoho ľudí si nevie predstaviť v takomto outfite ani vyniesť smeti. Gomez dokázala, že má zmysel pre humor. Po jej boku boli okrem Gracie, jej kamarátky a priateľ Benny Blanco. Koncert si prišli užiť aj iné celebrity ako napríklad Katy Perry, Kendal Jenner či Hailey Bieber.

(Zdroj: Profimedia)