Smutné priznanie Seleny Gomez: Prehovorila o odvrátenej strane slávy!

Selena Gomez (Zdroj: SITA)

Selena Gomez sa začiatkom minulého týždňa objavila v Los Angeles, kam dorazila deň po tom, ako sa dozvedela, že je nominovaná na Zlatý glóbus za svoju úlohu vo filme Emilia Perez. Na akcii Academy Women’s Luncheon však okrem tohto úspechu hovorila aj o tom, že pôsobenie v tejto brandži je veľmi náročné.

Počas svojej reči totiž povedala, že život v takomto prostredí vie byť veľmi osamelý. „Na vlastnej koži som pocítila, ako osamelo sa môže človek v tomto odvetví cítiť. Chvíle ako táto, takéto miesta a rozprávanie sa s týmito úžasnými ženami mi pripomína, že ja a ani žiadna z nás nie sme samé," povedala podľa People.

Tento magazín s ňou robil aj rozhovor, v ktorom povedala, ako sa snaží udržať si pozitívne myslenie aj počas negatívnych chvíľ. „Pre mňa je najlepší humor. Ľudia budú hovoriť, že je to len obranný mechanizmus, ale ja si myslím, že je to dobré odreagovanie od všetkého naokolo. Zasmiať sa alebo robiť niečo s priateľmi prináša do života radosť a pripomína, že nie sme sami," uviedla umelkyňa.

Selena Gomez (Zdroj: SITA)