Slávna kráska POHORŠILA fanúšikov: NAHÁ sa kúpala so 6-ročným synom... Si DIVNÁ!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Spevák John Legend a jeho manželka modelka Chrissy Teigen patria k ostro sledovaným promi rodinkám. Aktuálne sa kráska na sociálnej sieti Instagram pochválila záberom zo spoločného kúpania so svojimi deťmi. Vo vani s nimi sedela nahá. A to pohoršilo jej fanúšikov - si divná!

Hoci je John Legend speváčka hviezda, jeho manželka Chrissy Teigen sa v médiach rozoberá oveľa viac. V minulosti sa napríklad písalo o jej potrate, najmä po tom, čo verejne zdieľala zábery z nemocnice, vrátane fotky so zosnulým bábätkom. Potom sa dokonca písalo, že v minulosti šikanovala Courtney Stodden...

No a najnovšie na ňu opäť spadlo zlé svetlo. Tentokrát kvôli fotke, ktorú zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Pochválila sa totiž záberom, na ktorom sa nahá kúpe vo vani so svojimi deťmi - 20-mesačným Wrenom, 2-ročnou Esti a 6-ročným Milesom. No a práve tento záber mnohých jej fanúšikov pohoršil. Okamžite sa tak na ňu zvalila vlna kritiky.

Ľuďom nepríde normálne najmä to, že sa nahá mama kúpe so svojich 6-ročným synom. „Kvôli tomu, aká je všeobecne divná, nebudem komentovať, ako nenormálne je kúpať sa so synom, ktorý je asi v 3. triede,“ myslia si komentujúci. „Nie je jej syn trochu starý na to, aby sa kúpal so svojou nahou mamou?!“ pridal sa ďalší. Niektorí si Chrissy zastávajú a nevidia na kúpaní nič zlé... Súhlasia však s tým, že záber nepatrí na sociálne siete.