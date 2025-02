Úprimná spoveď hviezdnej speváčky (45): Opísala neľahký boj s mentálnymi problémami!

(Zdroj: pixabay.com)

Mentálne problémy slávnej speváčky sa začali ešte v čase, kedy pôsobila v slávnej kapele Destiny's Child po boku Beyoncé či Kelly Rowland. O tomto náročnom boji prehovorila aj v najnovšom rozhovore v známej talk show Good Morning America.

Michelle Williams (Zdroj: SITA/Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)

„V roku 2018 som musela prestať vystupovať v jednej šou na Broadwayi, pretože som nebola mentálne v poriadku. Myslela som si, že tie dvere sa zatvorili a že sa tam už nikdy nevrátim, že som to pokazila. Myslela som si, že ma budú vnímať ak nespoľahlivú," povedala hudobníčka.

„Už skôr počas toho roka som podstúpila liečbu. Nebola som však na tom ešte tak dobre, ako by som mala byť a dostalo sa to do bodu, kedy som musela šou opustiť. Boli to pre mňa dve veľké rany počas jedného roka. Najskôr som nastúpila na liečbu do zariadenia kvôli depresii a potom som kvôli tomu následne musela skončiť v tej šou," uviedla speváčka.

Aj napriek tomu, že si myslela, že je to pre ňu na Broadwayi konečná, sa jej však podarilo vrátiť a momentálne exceluje v predstavení Death Becomes Her. Vďaka jej výkonom sa o nej dokonca začalo hovoriť aj ako o možnej kandidátke na na cenu Tony Awards. „Už teraz sa cítim, akoby som vyhrala, je úžasné byť späť," doplnila Williams v spomínanom rozhovore.