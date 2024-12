Slávna herečka šokuje svojím vyhlásením: Nie som na tom MENTÁLNE dobre!

Lily Allen. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Lily Allen (39) doslova zvádza boj so svojím podlomeným duševným zdravím. Nie je na tom psychicky dobre, čo prešlo až do takého štádia, že „zabudla jesť“. Kvôli tomu musela speváčka pozbierať v sebe všetku silu a ísť na terapie, aby sa z toho dostala.

V roku 2020 sa speváčka presťahovala do New Yorku so svojím manželom Davidom Harbourom a svojimi deťmi Ethel Mary (13) a Marnie Rose (11). A hoci by sa zdalo, že je všetko v poriadku, opak je pravdou. Snaží sa vyhrať nad démonmi, ktoré ničia jej telo.

Lily sa počas nedávnej epizódy svojho podcastu Miss Me? vyjadrila o tom, ako zápasí s jedlom a necíti hlad. Speváčka hitu Smile priznala, že problém u nej trvá už niekoľko mesiacov, pričom chodí na terapeutické sedenia, ktoré jej pomáhajú dať sa do poriadku po psychickej i fyzickej stránke.

„Jedlo sa stalo mojím problémom," vysvetlila speváčka. „Rozprávame sa o tom s mojou terapeutkou, ktorá sa ma pýtala, ako dlho to už trvá. Povedala som jej, že asi tri roky," uviedla Lily, pričom sa jej odborníčka čudovala, prečo to skôr nepovedala a nezačala riešiť. „Nebolo to preto, že by som chcela klamať. Jednoducho to nebolo na prvom mieste v zozname dôležitých vecí, o ktorých by som mala hovoriť," priznala speváčka.

Hviezda tiež poznamenala, že diagnóza ADHD jej v tom rozhodne nepomáha. „Moje telo a mozog sú pre mňa dve veľmi odlišné veci. Viem, že veľa ľudí cíti, že tieto dve veci sú navzájom veľmi prepojené, ale pre mňa je to veľmi odlišné. Veľa času trávim s myšlienkami v hlave, ale telo nevnímam a nezaoberám sa ním."

V súvislosti s duševným stavom Lily tvrdí, že momentálne na tom nie je mentálne dobre. Ako ďalej dodala, i naďalej nebýva vôbec hladná. Dvojnásobná mamička sa však jedlu nevyhýba, ale podľa speváčkiných slov jej jednoducho uniklo z hlavy, že by sa mala najesť.